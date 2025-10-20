Piazza Affari: balza in avanti Banco BPM

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che avanza bene del 2,83%.
La tendenza ad una settimana di Banco BPM
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Banco BPM
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 12,23 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 12,45 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 12,11.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)