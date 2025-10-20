Piazza Affari: positiva la giornata per WIIT

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di WIIT
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,32 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,7. Il peggioramento di WIIT
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)