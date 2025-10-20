Milano 13:34
Piazza Affari: positiva la giornata per WIIT

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di WIIT rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,32 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,7. Il peggioramento di WIIT è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
