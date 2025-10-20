Piazza Affari: scambi al rialzo per Maire

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che lievita del 2,00%.
La tendenza ad una settimana di Maire
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,59 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,88. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,43.
