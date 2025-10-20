Milano 13:34
Piazza Affari: scambi al rialzo per Maire

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che lievita del 2,00%.

La tendenza ad una settimana di Maire è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,59 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,88. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,43.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
