Finanza
MAIRE si aggiudica nuovi lavori per circa 700 milioni nella divisione Integrated E&C Solutions
(Teleborsa) - MAIRE ha annunciato nuove aggiudicazioni e lavori aggiuntivi nella business unit Integrated E&C Solutions per un valore complessivo di circa 700 milioni di euro, rafforzando il portafoglio ordini del gruppo nel segmento dell’ingegneria e costruzione a supporto della transizione energetica .

Nel dettaglio, circa 430 milioni di euro riguardano lavori aggiuntivi relativi a ordini precedentemente annunciati, localizzati principalmente nell’Africa subsahariana e in Medio Oriente. A questi si aggiungono circa 270 milioni di euro riconducibili a nuove commesse per l’esecuzione di progetti di energia rinnovabile in Medio Oriente, oltre a integrazioni contrattuali legate a progetti di efficientamento energetico in Italia.



