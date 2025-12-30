MAIRE si aggiudica nuovi lavori per circa 700 milioni nella divisione Integrated E&C Solutions

MAIRE

(Teleborsa) -ha annunciato nuove aggiudicazioni e lavori aggiuntivi nella business unitper un valore complessivo di circa, rafforzando il portafoglio ordini del gruppo nel segmento dell’ingegneria e costruzione a supporto della transizione energetica .Nel, circa 430 milioni di euro riguardano lavori aggiuntivi relativi a ordini precedentemente annunciati, localizzati principalmente nell’Africa subsahariana e in Medio Oriente. A questi si aggiungono circa 270 milioni di euro riconducibili a nuove commesse per l’esecuzione di progetti di energia rinnovabile in Medio Oriente, oltre a integrazioni contrattuali legate a progetti di efficientamento energetico in Italia.