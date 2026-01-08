MAIRE, buyback per oltre 9,87 milioni di euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 1 dicembre 2025, MAIRE
ha reso noto di aver acquistato
, tra il 2 e l'8 gennaio 2026 inclusi, complessivamente 742.578 azioni proprie
(corrispondenti allo 0,226% del numero totale di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 13,294 euro, per un controvalore
pari a 9.872.182,10 euro
.
In seguito agli acquisti effettuati, all'8 gennaio MAIRE detiene 3.245.566 azioni proprie.
A Milano, debole la giornata per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che porta a casa un calo dell'1,41%.