Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 19:29
25.485 -0,66%
Dow Jones 19:29
49.278 +0,58%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

MAIRE, buyback per oltre 9,87 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
MAIRE, buyback per oltre 9,87 milioni di euro
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 1 dicembre 2025, MAIRE ha reso noto di aver acquistato, tra il 2 e l'8 gennaio 2026 inclusi, complessivamente 742.578 azioni proprie (corrispondenti allo 0,226% del numero totale di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 13,294 euro, per un controvalore pari a 9.872.182,10 euro.

In seguito agli acquisti effettuati, all'8 gennaio MAIRE detiene 3.245.566 azioni proprie.

A Milano, debole la giornata per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che porta a casa un calo dell'1,41%.


Condividi
```