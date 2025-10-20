Milano 13:37
42.291 +1,28%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:37
9.390 +0,38%
Francoforte 13:35
24.112 +1,18%

Produzione industriale Cina (YoY) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale Cina (YoY) in settembre
Cina, Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) +6,5%, in aumento rispetto al precedente +5,2% (la previsione era +5%).
Condividi
```