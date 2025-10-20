Sociale, Tiso(Confeuro-Accademia IC): “In Labor formazione costante. Patronato di utilità sociale”

(Teleborsa) - "Si è rivelata una gquella svoltasi a Roma, dedicata allaProprio i patronati rappresentanoe devono essere valorizzati comeal servizio dei cittadini e dei territori. Le istituzioni devono fare la loro parte per rilanciarne ruolo e funzioni". È il messaggio forte e chiaro lanciato daente promosso da Confeuro con una rete di 170 sedi in tutta Italia."I, promuovendo diritti, sviluppo e progresso in un contesto in continua evoluzione. Oggi celebriamo una realtà splendida e voglio ringraziare tutti gli operatori Labor per la passione e l’impegno quotidiano a servizio dei cittadini. Un impegno cheanche grazie ai continui e costanti attività di formazione e aggiornamento dei nostri operatori". A guidare il corso, come sempre con grande competenza e professionalità, ilche ha accompagnato gli operatori Labor in un percorso stimolante e di alto livello: "La: essere costantemente aggiornati significa garantire un servizio sempre più efficace, umano e vicino alle esigenze delle persone".