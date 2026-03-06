Terzo settore e carceri: aperta la call “Fieri Potest 2026”

(Teleborsa) -diventano leve concrete di inclusione sociale con "", l’iniziativa promossa dallacon il sostegno diche punta a rafforzare ilnei percorsi di accompagnamento delle persone detenute e delle loro famiglie. Il programma mette a disposizioneper progetti innovativi capaci di generare impatto sociale misurabile e ricadute concrete sui territori.Parte la call nazionale rivolta aglie attivi da almeno tre anni nell’ambito del volontariato penitenziario. Saranno selezionati, con contributi economici fino a 10mila euro complessivi e l’accesso a una fase di raccolta fondi online prevista tra giugno e settembre 2026. I progetti candidati dovranno avere un valore minimo complessivo diLa selezione sarà affidata a una commissione composta dai promotori e da esperti del settore, con valutazioni basate su impatto sociale, sostenibilità economica e capacità di creare reti territoriali. L’iniziativa nasceall’interno dellamodello di formazione professionale e inclusione sociale che ha trasformato un progetto locale in una piattaforma nazionale di innovazione sociale."L’inclusione è una leva strategica per uno sviluppo sostenibile e genera valore sociale per le nostre comunità", dichiara"Un esempio concreto – afferma- di come il radicamento territoriale possa tradursi in crescita sociale""Favorire il reinserimento - ribadisce- sostenere reti locali significa contribuire a rafforzare il tessuto economico e civile delle comunità"."Il tratto distintivo di questa iniziativa è la circolarità: il lavoro dei detenuti nel nostro laboratorio di pasticceria - spiega- non genera solo competenze e dignità ma trasforma nuove opportunità e riscatto in una possibilità collettiva di crescita e inclusione".Le candidature devono essere presentate entro il 31 marzo 2026 – ore 23:59.