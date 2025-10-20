Super Micro Computer, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che mostra una salita bruciante del 7,28% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Super Micro Computer
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Super Micro Computer
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Super Micro Computer
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 56,8 USD. Primo supporto a 54,96. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 53,94.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)