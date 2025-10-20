Milano 17:35
42.392 +1,52%
Nasdaq 19:21
25.173 +1,43%
Dow Jones 19:21
46.680 +1,06%
Londra 17:35
9.404 +0,52%
Francoforte 17:35
24.259 +1,80%

United riduce l'organico dirigenziale con l'intelligenza artificiale

Economia, Trasporti
United riduce l'organico dirigenziale con l'intelligenza artificiale
(Teleborsa) - L’organico dirigenziale si riduce in casa della compagnia aerea United Airlines grazie al concorso dell’intelligenza artificiale. A dichiararlo è stato Michael Leskinen, chief financial officer del vettore statunitense, secondo cui il management è inferiore del 4% rispetto al 2024 ed è previsto ulteriormente in calo di un altro 4% nel coro del 2026.

Il ricorso alla AI, oltre che un cambiamento epocale, è una scelta di indirizzo operata da United, secondo quanto affermato dal cfo, per rendere sempre più efficienti i processi a livello dirigenziale, supportando in particolare le elaborazioni analitiche aziendali ai fini delle scelte strategiche e operative.
Condividi
```