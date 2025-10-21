Milano 13:27
42.805 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:27
9.432 +0,30%
Francoforte 13:27
24.312 +0,22%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un +0,14%.

Il grafico a breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 150,756 e supporto stimato a quota 150,498. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 151,014.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
