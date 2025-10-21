Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un +0,14%.
Il grafico a breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 150,756 e supporto stimato a quota 150,498. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 151,014.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)