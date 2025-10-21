Bilancio UE, Gamberini (Legacoop): Pieno sostegno alla mobilitazione per difendere la PAC

(Teleborsa) - Legacoop
esprime il proprio pieno sostegno alla mobilitazione contro la riforma della Politica Agricola Comune,
promossa oggi a Strasburgo da Copa e Cogeca, che rappresentano agricoltori e cooperative di tutta Europa. La mobilitazione punta infatti a difendere la PAC
da una riforma che rischia di ridurre le risorse, indebolire la coesione tra Stati membri e rinazionalizzare le politiche agricole.
"Difendere la PAC significa difendere la prima politica comune dell’Unione europea. Appoggiamo convintamente i parlamentari europei, di diversi schieramenti politici", dichiara Simone Gamberini
, presidente di Legacoop, che critica il progetto di fondo unico
, il taglio di 87 miliardi di euro al bilancio
agricolo e la perdita di una visione davvero europea per il settore.
Il presidente di Legacoop sottolinea, inoltre, che l’agricoltura non può essere trattata come una voce secondaria
dei bilanci europei, ma "servono risorse certe, stabili e dedicate
per sostenere il reddito degli agricoltori, l’innovazione e la sostenibilità. La PAC deve restare uno strumento comune, capace di garantire pari opportunità e di promuovere la sicurezza alimentare e lo sviluppo dei territori rurali".
"Il futuro
dell’agricoltura europea deve fondarsi su filiera, cooperazione e aggregazione
, valorizzando il ruolo delle cooperative agricole come motori di competitività, inclusione e presidio dei territori. Difendere la PAC - conclude il presidente di Legacooop - significa difendere la sovranità alimentare europea
, la dignità del lavoro agricolo e il diritto dei cittadini europei a un cibo sicuro, sostenibile e di qualità”.