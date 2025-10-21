Milano 10:42
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 118,22 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 13 ottobre al 19 ottobre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 118,22 euro/MWh, in crescita del 6,4% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,33 milioni di MWh (-0,1%), con la liquidità all'82%.

I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 115,15 euro/MWh della Sardegna e 120,2 euro/MWh della Calabria.
