Milano 13:28
42.804 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:28
9.432 +0,31%
Francoforte 13:28
24.314 +0,23%

Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 20/10/2025

Finanza
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 20/10/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 20/10/2025 è stato pari a 2,91 miliardi di euro, in deciso ribasso (-28,12%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,04 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,47 miliardi.

Tra i 692 titoli trattati, 489 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 160 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 43 titoli.





(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)
