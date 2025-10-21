Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 20/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 20/10/2025 è stato pari a 2,91 miliardi di euro, in deciso ribasso (-28,12%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,04 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,47 miliardi.Tra i 692 titoli trattati, 489 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 160 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 43 titoli.