BPER, Jefferies conferma buy e tp a 10 euro

(Teleborsa) - BPER ha firmato accordi sintetici
che coprono il 9,99% delle proprie azioni, che, secondo quanto comunicato dalla società, potrebbero essere utilizzate per riacquisti di azioni proprie. La principale implicazione, "a nostro avviso, è l'impegno ad abbassare il target CET1
a un livello inferiore alle aspettative del mercato (e nostre), il che è musica per le nostre orecchie e in linea con l'ottimo risultato di BPER nei recenti risultati dello stress test della BCE".
E' quanto scrivono in un report gli analisti di Jefferies
in cui confermano la raccomandazione "buy" sul titolo BPER
e il prezzo obiettivo a 10 euro.
Le azioni BPER
confermano a metà seduta la buona performance dell'avvio mostrando un rialzo del 6,13%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'istituto di credito emiliano
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di BPER
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,32 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,94. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,69.