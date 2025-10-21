Carta da macero: l'Italia è seconda in Europa con 6,8 milioni di tonnellate

(Teleborsa) - L’Italiae nella, con: questo il quadro che emerge dalpresentato oggi a Roma che, giunto alla sua ottava edizione, offre una, con unNel 2024, assicurando all’Italia il mantenimentoIn crescita il consumo interno,mentre le esportazioni hanno registrato un calo attestandosi a 1,9 milioni di tonnellate (-10,6%).Ilmentre quellosuperando ampiamente i target europei fissati al 75% per il 2025 e all’85% per il 2030. LaSul fronte internazionale,, come già da più di vent’anni, nonostante la flessione registrata nel primo semestre 2025 (-15%, con 837.811 tonnellate), con l’India che resta il primo partner commerciale (28% del totale).Il mercato si conferma estremamente volatile: dopo i picchi del 2024 e di aprile 2025 (fino a 115 €/t per la qualità 1.04.02),(50 euro/t) con un calo del 28,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.Un focus del Rapporto 2025 è dedicato ai costi della burocrazia, che. Gli adempimenti ambientali sono segnalati come la principale voce di onere (52,2%) seguiti da quelli fiscali (26,1%)."Il nostro settore è da sempre une contribuisce in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi ambientali del Paese. Tuttavia, i, sottraendo risorse a investimenti e innovazione. È urgente semplificare le procedure e garantire regole più chiare e stabili", ha dichiarato