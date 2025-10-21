Carta da macero: l'Italia è seconda in Europa con 6,8 milioni di tonnellate

(Teleborsa) - L’Italia si conferma tra i leader europei nel riciclo
e nella produzione della carta da macero
, con risultati ben oltre i target fissati dall’Unione Europea
: questo il quadro che emerge dal Rapporto UNIRIMA 2025,
presentato oggi a Roma che, giunto alla sua ottava edizione, offre una panoramica di un settore industriale storico dell’economia green italiana
, con un fatturato complessivo stimato in circa 4 miliardi di euro.
Nel 2024 la produzione nazionale di carta da macero si è attestata a 6,8 milioni di tonnellate (-0,8% rispetto al 2023)
, assicurando all’Italia il mantenimento del secondo posto nella classifica Europea dopo la Germania, e davanti a Spagna e Francia.
In crescita il consumo interno, arrivato a 5,2 milioni di tonnellate (+3,8%),
mentre le esportazioni hanno registrato un calo attestandosi a 1,9 milioni di tonnellate (-10,6%).
Il tasso complessivo di riciclo della carta si è attestato all’85,8%,
mentre quello degli imballaggi cellulosici ha raggiunto il 92,52%,
superando ampiamente i target europei fissati al 75% per il 2025 e all’85% per il 2030. La raccolta differenziata di carta e cartone ha toccato 3,8 milioni di tonnellate (+3,5%), pari a 65,4 kg pro capite.
Sul fronte internazionale, l’Italia conferma il suo ruolo di esportatore netto di carta da macero
, come già da più di vent’anni, nonostante la flessione registrata nel primo semestre 2025 (-15%, con 837.811 tonnellate), con l’India che resta il primo partner commerciale (28% del totale).
Il mercato si conferma estremamente volatile: dopo i picchi del 2024 e di aprile 2025 (fino a 115 €/t per la qualità 1.04.02), a settembre 2025 le quotazioni hanno toccato i minimi dell’anno
(50 euro/t) con un calo del 28,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Un focus del Rapporto 2025 è dedicato ai costi della burocrazia, che oltre il 90% delle imprese ritiene in crescita
. Gli adempimenti ambientali sono segnalati come la principale voce di onere (52,2%) seguiti da quelli fiscali (26,1%).
"Il nostro settore è da sempre un modello di economia circolare
e contribuisce in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi ambientali del Paese. Tuttavia, i costi burocratici rischiano di paralizzare le imprese
, sottraendo risorse a investimenti e innovazione. È urgente semplificare le procedure e garantire regole più chiare e stabili", ha dichiarato Giuliano Tarallo, Presidente di UNIRIMA.