ENEA, accordo con l'Osservatorio Spettacolo e Ambiente per efficientamento di cinema e teatri

(Teleborsa) - Analizzare consumi energetici e potenziale di efficientamento delle sale cinematografiche e teatrali, sviluppare strumenti e linee guida per supportare gli operatori del settore nelle diagnosi energetiche e nella rendicontazione dei consumi. È quanto si propone di realizzarepresentato oggi alnel corso del convegnoche fa parte del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma.analisi delle diagnosi energetiche del comparto cinematografico e teatrale; individuazione di indicatori di prestazione energetica e di best practice; studi di letteratura tecnica sulle soluzioni più efficaci per la transizione energetica; progettazione di questionari e sondaggi per raccogliere dati utili; sviluppo di strumenti per l'autovalutazione e il confronto delle prestazioni energetiche delle sale; azioni di divulgazione e sensibilizzazione a beneficio degli operatori del settore."La collaborazione tra ENEA e l'Osservatorio assume un valore strategico, poiché consentirà di sviluppare strumenti operativi e linee guida per supportare gli operatori del settore - in particolare le piccole, medie e micro imprese - nella realizzazione di diagnosi energetiche, nel monitoraggio dei consumi e nella loro riduzione, attraverso interventi di efficienza energetica più idonei a seconda della tipologia di struttura – commenta–. Con questa iniziativa intendiamo fornire un contributo concreto alla transizione energetica del settore culturale, valorizzando il potenziale di innovazione e sostenibilità delle imprese dello spettacolo e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica"."L'accordo si inserisce nel contesto della nuova Direttiva Europea sull'Efficienza Energetica (UE 2023/1971), che introduce un cambio di paradigma: gli obblighi di diagnosi saranno determinati non più soltanto dalla dimensione d'impresa, ma anche dai livelli effettivi di consumo energetico, aprendo la strada all'inclusione di un numero crescente di PMI", concludeè promosso da(capofila),ed è finanziato dale dalLe attività ENEA oggetto dell'accordo di collaborazione si svolgeranno nell'alveo del Piano triennale di attuazione della Ricerca di Sistema elettrico nazionale 2025-27 finanziata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.