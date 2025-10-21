FactSet, Bonsignore: intelligenza artificiale sempre più presente nel mercato di dati





(Teleborsa) - "Come societàquesto evento,visto che sono tutti i player di mercato, clienti, partner e media. Quindi per noi è importante essere presenti a un evento che viene svolto da anni e sviluppato da Virgilio". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana., dati di qualsiasi natura. Solitamente i dati che si fornivano in passato erano dati chiamati strutturati, come dati di bilancio. Attualmente i dati più interessanti sono quelli provenienti dalle pubblicazioni, dove devono estratte delle informazioni che al giorno d'oggi, grazie all'possono essere analizzati"."L'intelligenza artificiale, ormai lo vediamo, è presente nel settore finanziario e lo sarà sempre di più, non solo per avere un, nell'analizzare dati non strutturati, ma anche nel ruolo e nella definizione delle".E conclude Bonsignore, "Come società abbiamo un. Quindiproprietari e non proprietarie quindi anche quelle che si basano sull'. Abbiamo dellecon varie società in base a cosa sviluppano per l'intelligenza artificiale. Quindi andiamo dal natural language programming a soluzioni che permettono di prendere decisioni sempre più velocemente rispetto alle esigenze di ciascun cliente, sia esso istituzionale o privati".