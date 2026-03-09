Credemtel con l'acquisizione del ramo d'azienda Niuma punta a gestire 4,5 miliardi di euro di ordini

(Teleborsa) - Credemtel
, società tecnologica del Gruppo Credem guidata dal Direttore Generale Giancarlo Caroli, accelera nel mercato della digitalizzazione dei processi di acquisto
con l'acquisizione del ramo d'azienda e-Procurement
(gestione digitale del rapporto con i fornitori) di Niuma
. L'operazione dà vita a un polo per la gestione delle filiere (Supply Chain Management), con l'obiettivo di supportare oltre 150.000 fornitori
e gestire un controvalore di ordini superiore ai 4,5 miliardi di euro nel prossimo triennio
(2026-2029).
L'operazione è stata finalizzata per integrare competenze tecnologiche verticali
che permettano alle aziende di digitalizzare l'intero ciclo passivo, garantendo efficienza, controllo sui costi di approvvigionamento e una migliore collaborazione con i fornitori, accelerando così il tempo che intercorre tra l'ideazione di un prodotto e la sua effettiva disponibilità sul mercato (time-to-market). Credemtel intende inoltre rafforzare il proprio percorso di crescita
, supportando la competitività delle aziende italiane attraverso soluzioni tecnologiche sempre più integrate e ponendosi come loro partner di riferimento.
Attraverso la digitalizzazione dei processi di acquisto,
i clienti di Credemtel potranno beneficiare di una riduzione dei tempi di gestione e di una maggiore facilità
nel monitorare la sostenibilità, l'affidabilità e la gestione degli ordini della propria catena di fornitura.
Con l’integrazione dell’esperienza e degli strumenti provenienti da Niuma, l’operazione potenzia la struttura di Credemtel dedicata all’e-Procurement, consolidando un team di oltre 25 professionisti a supporto della relazione cliente-fornitore all’interno della catena di approvvigionamento. L'obiettivo è posizionare Credemtel come punto di riferimento e partner per le aziende che necessitano di strumenti evoluti di acquisto,
offrendo a tutte le Mid e Large Corporate un servizio completo nella gestione del ciclo passivo. In particolare, i pilastri della nuova offerta sono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di sistemi OCR evoluti (tecnologie per il riconoscimento automatico dei dati dai documenti) per automatizzare i processi operativi, ridurre gli errori manuali e monitorare proattivamente i rischi legati ai fornitori. Tale evoluzione tecnologica si completa con le soluzioni di Supply Chain Finance (servizi finanziari a supporto della catena produttiva) di Credemfactor, che offrono alle aziende strumenti concreti per sostenere la liquidità e la stabilità finanziaria dell'intera filiera.
"Con l’acquisizione del ramo e-Procurement di Niuma, stiamo consolidando un polo di competenze italiane per guidare una supply chain intelligente, connessa e reattiva, capace di trasformare la volatilità dell’attuale contesto internazionale in un vantaggio competitivo", ha dichiarato Giancarlo Caroli, Direttore Generale di Credemtel
. "Vogliamo guidare un percorso in cui l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione siano i pilastri per la supply chain
nella gestione dei dati, delle informazioni, dei flussi documentali affiancando l’offerta di servizi finanziari e di cyber security, per rafforzare le aziende in resilienza, solidità e sicurezza che da sempre contraddistinguono la cultura del Gruppo Credem", ha concluso Caroli.
"Questa operazione non è un’acquisizione di prodotto, ma un consolidamento di competenze e visione. Noi portiamo una profonda expertise verticale nel procurement digitale. Credemtel aggiunge una dimensione istituzionale e di governance che oggi il mercato richiede con urgenza, con l’obiettivo di costruire un punto di riferimento stabile e autorevole per le aziende italiane
, capace di dialogare non solo con i CPO, ma con CFO, direzioni generali e board. Il futuro del procurement è fatto di scelte sempre più consapevoli e governate", ha dichiarato Giovanni Baruffini, Amministratore Delegato di Niuma.