Credemtel con l'acquisizione del ramo d'azienda Niuma punta a gestire 4,5 miliardi di euro di ordini

(Teleborsa) -, società tecnologica del Gruppo Credem guidata dal Direttore Generale Giancarlo Caroli,con l'acquisizione del ramo d'azienda(gestione digitale del rapporto con i fornitori) di. L'operazione dà vita a un polo per la gestione delle filiere (Supply Chain Management), con l'obiettivo di supportaree gestire un controvalore di ordini superiore ai(2026-2029).L'operazione è stata finalizzata perche permettano alle aziende di digitalizzare l'intero ciclo passivo, garantendo efficienza, controllo sui costi di approvvigionamento e una migliore collaborazione con i fornitori, accelerando così il tempo che intercorre tra l'ideazione di un prodotto e la sua effettiva disponibilità sul mercato (time-to-market)., supportando la competitività delle aziende italiane attraverso soluzioni tecnologiche sempre più integrate e ponendosi come loro partner di riferimento.Attraverso lanel monitorare la sostenibilità, l'affidabilità e la gestione degli ordini della propria catena di fornitura.Con l’integrazione dell’esperienza e degli strumenti provenienti da Niuma, l’operazione potenzia la struttura di Credemtel dedicata all’e-Procurement, consolidando un team di oltre 25 professionisti a supporto della relazione cliente-fornitore all’interno della catena di approvvigionamento. L'obiettivo èoffrendo a tutte le Mid e Large Corporate un servizio completo nella gestione del ciclo passivo. In particolare, i pilastri della nuova offerta sono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di sistemi OCR evoluti (tecnologie per il riconoscimento automatico dei dati dai documenti) per automatizzare i processi operativi, ridurre gli errori manuali e monitorare proattivamente i rischi legati ai fornitori. Tale evoluzione tecnologica si completa con le soluzioni di Supply Chain Finance (servizi finanziari a supporto della catena produttiva) di Credemfactor, che offrono alle aziende strumenti concreti per sostenere la liquidità e la stabilità finanziaria dell'intera filiera."Con l’acquisizione del ramo e-Procurement di Niuma, stiamo consolidando un polo di competenze italiane per guidare una supply chain intelligente, connessa e reattiva, capace di trasformare la volatilità dell’attuale contesto internazionale in un vantaggio competitivo", ha dichiarato. "Vogliamo guidare un percorso in cuinella gestione dei dati, delle informazioni, dei flussi documentali affiancando l’offerta di servizi finanziari e di cyber security, per rafforzare le aziende in resilienza, solidità e sicurezza che da sempre contraddistinguono la cultura del Gruppo Credem", ha concluso Caroli."Questa operazione non è un’acquisizione di prodotto, ma un consolidamento di competenze e visione. Noi portiamo una profonda expertise verticale nel procurement digitale. Credemtel aggiunge una dimensione istituzionale e di governance che oggi il mercato richiede con urgenza, con, capace di dialogare non solo con i CPO, ma con CFO, direzioni generali e board. Il futuro del procurement è fatto di scelte sempre più consapevoli e governate", ha dichiarato Giovanni Baruffini, Amministratore Delegato di Niuma.