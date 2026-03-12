Datrix entra nel mercato Healthcare con un portafoglio di soluzioni AI

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha annunciato l', con un portafoglio di soluzioni AI adatte a supportare ospedali, aziende farmaceutiche e organizzazioni sanitarie.Negli ultimi anni Datrix ha sviluppato competenze nel settore sanitariodi ricerca e innovazione in collaborazione con università, ospedali e centri di ricerca internazionali. Oggi queste competenze si traducono in soluzioni AI per l'adozione industriale, destinate a migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità delle organizzazioni sanitarie.L'offerta del Gruppo coprein cui l'AI è motore di cambiamento in ambito sanitario: Federated Learning e collaborative research per consentire analisi avanzate su dati sanitari distribuiti nel pieno rispetto della privacy; Ottimizzazione energetica delle strutture ospedaliere, con sistemi AI per la riduzione dei consumi e il miglioramento della sostenibilità; Gestione intelligente della documentazione clinica, per automatizzare l'analisi dei documenti sanitari e l'estrazione delle informazioni rilevanti tramite tecnologie di natural language processing; AI per l'analisi avanzata di immagini medicali, a supporto della diagnostica e della ricerca clinica; Modelli di affidabilità e controllo qualità per la produzione farmaceutica, per migliorare sicurezza e compliance nei processi industriali; Programmi di AI Readiness, per supportare ospedali e organizzazioni healthcare nella preparazione tecnologica, organizzativa e di governance necessaria all'adozione dell'intelligenza artificiale; Soluzioni di Manutenzione predittiva per le apparecchiature medicali, per aumentare l'affidabilità delle infrastrutture sanitarie e ridurre i tempi di fermo delle tecnologie critiche.