Milano 13:17
42.822 +1,01%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:17
9.435 +0,33%
Francoforte 13:17
24.309 +0,21%

Francoforte: risultato positivo per Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Balza in avanti Jungheinrich Ag Pref, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,45%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Jungheinrich Ag Pref più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di breve periodo di Jungheinrich Ag Pref mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 31,42 Euro. Rischio di discesa fino a 30,54 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 32,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```