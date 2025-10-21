Halliburton corre al Nyse: risultati 3° trimestre superano attese

Halliburton

(Teleborsa) - Volano le azioninel circuito pre-mercato del Nyse, con un rialzo del 45,3% a 23,83 dollari, dopo gli ottimi risultati del terzo trimestre.La compagnia petrolifera statunitense ha riportato un utile netto di 18 milioni di dollari, pari a 2 cent per azione, mentre l'utile adjusted si è attestato a 496 milioni. L'EPS adjusted è risultato pari a 58 cent, 8 cent in più rispetto alle stime degli analisti pari a 50 centesimi di dollaro.I ricavi del trimestre so sono attestati di 5,6 miliardi di dollari, risultando al di sopra dei 5,5 miliardi del trimestre precedente e superiore alla stima di consenso di 5,39 miliardi di dollari.