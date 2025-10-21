Istat: in 2024 deficit-PIL in calo al 3,4%

(Teleborsa) - Nel 2024 l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche (-73.937 milioni di euro) è stato pari al -3,4% del Pil,
in diminuzione di 79,4 miliardi rispetto al 2023 (-153.305 milioni di euro, corrispondente al -7,2% del Pil).
Lo rende noto l'istat spiegando che il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultato positivo
e pari allo 0,5% del Pil, con un miglioramento di 4 punti percentuali rispetto al 2023.
L’Istituto di statistica ha infatti pubblicato i principali dati della Notifica sull’indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni Pubbliche riferiti al periodo 2021-2024, trasmessi alla Commissione Europea in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Disavanzi Eccessivi (PDE) annesso al Trattato di Maastricht. In base al PDE, i Paesi europei devono comunicare due volte all’anno (entro il 31 Marzo e il 30 Settembre) i livelli dell’indebitamento netto, del debito pubblico e di altre grandezze di finanza pubblica relative ai quattro anni precedenti, nonché le previsioni ufficiali degli stessi per l’anno in corso.
Sulla Notifica trasmessa dall’Italia "non sono state espresse riserve",
si legge.