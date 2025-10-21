Istat: in 2024 deficit-PIL in calo al 3,4%

(Teleborsa) - Nel 2024in diminuzione di 79,4 miliardi rispetto al 2023 (-153.305 milioni di euro, corrispondente al -7,2% del Pil).Lo rende noto l'istat spiegando chee pari allo 0,5% del Pil, con un miglioramento di 4 punti percentuali rispetto al 2023.L’Istituto di statistica ha infatti pubblicato i principali dati della Notifica sull’indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni Pubbliche riferiti al periodo 2021-2024, trasmessi alla Commissione Europea in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Disavanzi Eccessivi (PDE) annesso al Trattato di Maastricht. In base al PDE, i Paesi europei devono comunicare due volte all’anno (entro il 31 Marzo e il 30 Settembre) i livelli dell’indebitamento netto, del debito pubblico e di altre grandezze di finanza pubblica relative ai quattro anni precedenti, nonché le previsioni ufficiali degli stessi per l’anno in corso.Sulla Notifica trasmessa dall’Italiasi legge.