Canada, il deficit commerciale 2025 è il più alto mai registrato esclusa la pandemia

(Teleborsa) - Laha registrato un. Dopo il deficit di 933 milioni di dollari canadesi nel 2023 e di 7,2 miliardi di dollari nel 2024, il deficit commerciale annuo del Canada è aumentato a 31,3 miliardi di dollari nel 2025, secondo i dati di Statistics Canada., quando le misure anti-Covid hanno rallentato l'attività commerciale transfrontaliera, il deficit commerciale totale del Canada è statoNel 2025, le esportazionisono diminuite del 5,8% e le importazioni del 2,9%. Di conseguenza, il surplus commerciale del Canada con gli Stati Uniti è stato pari a 81,6 miliardi di dollari per l'anno 2025, in calo rispetto ai 101,3 miliardi di dollari del 2024., le esportazioni di merci del Canada sono aumentate del 2,6%, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,6%. Di conseguenza, il deficit commerciale del Canada con il resto del mondo si è ridotto da 2,6 miliardi di dollari a novembre a 1,3 miliardi di dollari a dicembre.Gran parte delle transazioni di importazione ed esportazione viene completata inin dollari canadesi per compilare le statistiche commerciali mensili. A parità di altre condizioni, quando il dollaro canadese si apprezza rispetto al dollaro statunitense, i valori commerciali mensili espressi in dollari canadesi sono inferiori. A dicembre, il valore medio del dollaro canadese è aumentato di 1,3 centesimi di dollaro rispetto a novembre. Si tratta del maggiore incremento mensile da gennaio 2025. Espresse in dollari statunitensi, le esportazioni canadesi sono aumentate del 4,5% a dicembre, mentre le importazioni sono aumentate del 2,4%.Dopo essere diminuite nei due mesi precedenti, lesono aumentate dell'1,1% a dicembre. Nel frattempo, le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate del 3,5%. Di conseguenza, il surplus commerciale del Canada con gli Stati Uniti si è ridotto da 6,5 ??miliardi di dollari a novembre a 5,7 miliardi di dollari a dicembre.