Londra: andamento sostenuto per HSBC Holdings

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di servizi bancari e finanziari, che lievita dell'1,84%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di HSBC Holdings subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico di HSBC Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,85 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,82.

