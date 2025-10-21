Londra: andamento sostenuto per HSBC Holdings

società di servizi bancari e finanziari

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita dell'1,84%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,85 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,82.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)