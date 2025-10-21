Londra: si concentrano le vendite su Entain

(Teleborsa) - Pressione sulla società di scommesse sportive e giochi
, che tratta con una perdita del 2,02%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Entain
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Entain
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,893 sterline con tetto rappresentato dall'area 8,079. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,829.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)