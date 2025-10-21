Milano 13:19
42.800 +0,96%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:19
9.434 +0,32%
Francoforte 13:19
24.308 +0,20%

Londra: si concentrano le vendite su Entain

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società di scommesse sportive e giochi, che tratta con una perdita del 2,02%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Entain rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Entain suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,893 sterline con tetto rappresentato dall'area 8,079. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,829.

