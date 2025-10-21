Manovra, Confindustria Assoimmobiliare: "Serve risposta urgente all’emergenza abitativa"

(Teleborsa) - “Dalle prime bozze circolate della Legge di Bilancio,tema di pressante urgenza sociale a cui è necessario fornire una risposta strutturale a livello nazionale”. CosìPresidente di Confindustria Assoimmobiliare, commenta la prima bozza del testo della Legge di Bilancio attesa in settimana in Parlamento.che hanno l’obiettivo di favorire l’investimento dei capitali privati in interventi di edilizia residenziale, anche a prezzi accessibili, e negli studentati universitari. Queste misure, poco impattanti sui conti pubblici, rappresentano un’opportunità concreta per rispondere ai bisogni reali del Paese e siamo fiduciosi che il dialogo propositivo e collaborativo che stiamo portando avanti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze possa tradursi durante l’iter parlamentare in un’integrazione delle nostre proposte all’interno della Legge di Bilancio”.Le proposte presentate vanno dagli incentivi all’acquisto dicon la riproposizione fino al 31 dicembre 2028 delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima abitazione per gli under 36.