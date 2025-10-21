Manovra, Unimpresa: misure insufficienti per le PMI

(Teleborsa) -fra lae "lain cui sopravvivono le piccole e medie imprese italiane"."Una distanza che non è soltanto economica, ma anche culturale", si afferma, ricordando che lee garantiscono lavoro a oltre 15 milioni di persone. Il costo del credito, ormai superiore al 5%, è diventato un "ostacolo strutturale per lo sviluppo delle PMI", ma " la manovra risponde con"."Ladal 24% al 20% sarebbe, in linea teorica, una, ma ialla grande maggioranza delle imprese italiane" essendo richiesto un aumento dell’organico di almeno l’1%, investimenti per 20.000 euro in beni strumentali e di destinare il 30% degli utili a investimenti nella propria attività. "Obiettivi condivisibili si sottolinea - ma difficili da realizzare per chi oggi non ha liquidità sufficiente neppure per coprire le spese correnti".Anche ilfinisce per: "Gli sgravi più consistenti si attivano solo per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro. È unche rischia di restaredelle piccole imprese manifatturiere, degli artigiani e delle micro-realtà produttive che costituiscono l’ossatura economica del Paese".Lo stesso discorso vale per la, rifinanziata con 300 milioni di euro, che ", se si considera la domanda di credito agevolato in costante crescita"."Resta aperta poi la questione della, un fardello che continua a pesare sulle aziende italiane", afferma Unimpresa, ricordando che ogni impresa spende in mediaamministrativi., che continua a essere rifinanziato conrispetto al reale fabbisogno."Questa manovra appare più come un esercizio contabile che come una strategia di sviluppo. Servono coraggio e visione: il Paese ha bisogno di misure strutturali sulla tassazione, sulla semplificazione amministrativa e sul credito. Le nostre imprese non chiedono sussidi, ma condizioni eque per lavorare, investire e crescere", conclude il consigliere nazionale di Unimpresa, aggiungendo "finché non si affronteranno i nodi veri, il pilastro produttivo dell’Italia continuerà a indebolirsi, anno dopo anno, manovra dopo manovra".