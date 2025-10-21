Milano 13:46
42.813 +0,99%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:46
9.435 +0,34%
Francoforte 13:46
24.320 +0,25%

MFE, Marco Giordani è il nuovo Ceo di Prosiebensat

Finanza
MFE, Marco Giordani è il nuovo Ceo di Prosiebensat
(Teleborsa) - MFE - MediaForEurope annuncia la nomina di Marco Giordani quale Amministratore delegato di Prosiebensat.1 Media e conferma che il manager continuerà anche a ricoprire gli incarichi ricoperti in MFE.

Al fine di salvaguardare l'indipendenza e il perseguimento degli interessi sia di MFE che di ProSiebenSat e dei rispettivi azionisti, - prosegue la nota di MFE - verranno valutati eventuali adeguamenti necessari alla governance della Società al fine di garantire l'adeguatezza della struttura organizzativa e la continuità aziendale.
Condividi
```