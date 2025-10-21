MFE, Marco Giordani è il nuovo Ceo di Prosiebensat

(Teleborsa) - MFE
- MediaForEurope annuncia la nomina di Marco Giordani
quale Amministratore delegato di Prosiebensat.1 Media
e conferma che il manager continuerà anche a ricoprire gli incarichi ricoperti in MFE
.
Al fine di salvaguardare l'indipendenza
e il perseguimento degli interessi sia di MFE che di ProSiebenSat e dei rispettivi azionisti, - prosegue la nota di MFE - verranno valutati eventuali adeguamenti necessari alla governance
della Società al fine di garantire l'adeguatezza della struttura organizzativa e la continuità aziendale.