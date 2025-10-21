MFE, Marco Giordani è il nuovo Ceo di Prosiebensat

MFE

Prosiebensat.1 Media

(Teleborsa) -- MediaForEurope annuncia la nomina diqualee conferma che il managerAl fine die il perseguimento degli interessi sia di MFE che di ProSiebenSat e dei rispettivi azionisti, - prosegue la nota di MFE - verranno valutati eventualidella Società al fine di garantire l'adeguatezza della struttura organizzativa e la continuità aziendale.