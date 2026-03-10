MFE acquisisce il 32,9% di Impresa: via libera da autorità portoghesi senza OPA

(Teleborsa) - MFE-MediaForEurope ha annunciato il perfezionamento
delle condizioni sospensive
relative all'acquisizione di una partecipazione strategica
del 32,9% in Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Il passaggio decisivo è avvenuto in data odierna, con la conferma ufficiale da parte della CMVM
(l'autorità portoghese per il mercato dei valori mobiliari) che l'operazione non comporta per MFE l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) sulla totalità delle azioni o degli altri titoli emessi da Impresa.
Questa autorizzazione
rappresentava l'ultimo ostacolo regolamentare previsto dall'Accordo di Investimento
siglato tra MFE, Impresa e Impreger. Con l'avveramento di tutte le condizioni sospensive, il gruppo guidato dalla famiglia Berlusconi
consolida la propria presenza nel mercato lusitano.
MFE ha inoltre precisato che manterrà informato il mercato in merito ai prossimi sviluppi, con particolare riferimento alla sottoscrizione dell'aumento di capitale
di Impresa previsto dagli accordi, assicurando il rigoroso rispetto degli obblighi legali e normativi vigenti.