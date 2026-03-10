MFE acquisisce il 32,9% di Impresa: via libera da autorità portoghesi senza OPA

Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

(Teleborsa) - MFE-MediaForEurope ha annunciato ildellerelative all'acquisizione di unadel 32,9% inIl passaggio decisivo è avvenuto in data odierna, con la conferma ufficiale da parte della(l'autorità portoghese per il mercato dei valori mobiliari) che l'operazione non comporta per MFE l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) sulla totalità delle azioni o degli altri titoli emessi da Impresa.Questarappresentava l'ultimo ostacolo regolamentare previsto dall'siglato tra MFE, Impresa e Impreger. Con l'avveramento di tutte le condizioni sospensive, il gruppo guidato dallaconsolida la propria presenza nel mercato lusitano.MFE ha inoltre precisato che manterrà informato il mercato in merito ai prossimi sviluppi, con particolare riferimento alla sottoscrizione dell'di Impresa previsto dagli accordi, assicurando il rigoroso rispetto degli obblighi legali e normativi vigenti.