Finanza
MFE acquisisce il 32,9% di Impresa: via libera da autorità portoghesi senza OPA
(Teleborsa) - MFE-MediaForEurope ha annunciato il perfezionamento delle condizioni sospensive relative all'acquisizione di una partecipazione strategica del 32,9% in Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Il passaggio decisivo è avvenuto in data odierna, con la conferma ufficiale da parte della CMVM (l'autorità portoghese per il mercato dei valori mobiliari) che l'operazione non comporta per MFE l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) sulla totalità delle azioni o degli altri titoli emessi da Impresa.

Questa autorizzazione rappresentava l'ultimo ostacolo regolamentare previsto dall'Accordo di Investimento siglato tra MFE, Impresa e Impreger. Con l'avveramento di tutte le condizioni sospensive, il gruppo guidato dalla famiglia Berlusconi consolida la propria presenza nel mercato lusitano.

MFE ha inoltre precisato che manterrà informato il mercato in merito ai prossimi sviluppi, con particolare riferimento alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di Impresa previsto dagli accordi, assicurando il rigoroso rispetto degli obblighi legali e normativi vigenti.
