Mediaset (MFE) acquista diritti in chiaro delle ATP Finals: accordo pluriennale da 2026
(Teleborsa) - Mediaset ha raggiunto un'intesa per l'acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. Lo si legge in una nota della società del gruppo MFE.

L'accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale. Quest'anno le Nitto ATP Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all'Inalpi Arena di Torino. La scorsa edizione è stata vinta da Jannik Sinner, che ha superato in finale Carlos Alcaraz.
