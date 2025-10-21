Mutui 2025: il tasso fisso domina in Italia, con oltre il 90% delle preferenze nelle grandi città

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2025,, con oltre il 90% delle richieste in tutte le aree analizzate. In testa. Sul fronte opposto, il, seguita da Firenze (6,4%) e Trento (6,3%).Questi dati emergono dall, che ha analizzato l’andamento del mercato dei mutui nelle principali città italiane in un contesto di stabilità dei tassi di interesse. L’indagine evidenzia come, nonostante alcune differenze territoriali nelle preferenze e nei profili dei consumatori, il"Nonostante la convenienza del tasso variabile, il cui TAN medio a settembre si è attestato al 2,69% contro il 3,24% del fisso, è ancora un momento favorevole per bloccare la rata del mutuo a un tasso vantaggioso con il fisso e infatti oltre il 90% dei clienti di MutuiOnline.it continua a privilegiare la sicurezza del fisso", spiega. "Al momento il(647 euro contro 680 euro) e di meno di 8.000 euro sull’intera durata di un mutuo ventennale da 120.000 euro, per questo motivo è ancora bassa la quota di coloro che optano per questa tipologia di finanziamento, anche se in alcune città si osserva una crescita dell’interesse rispetto al recente passato con le richieste che in alcuni casi sfiorano il 7% del totale".Guardando alle finalità di finanziamento più popolari nel terzo trimestre di quest’anno,. A Genova si regista il dato più alto, con il 72,6% dei consumatori che accende un mutuo per finanziare l’acquisto dell’abitazione principale, seguita da Trieste (70,1% del mix) e Verona (67,8% del mix), mentre a Bari si osserva la quota più bassa, con il 55,8% del totale. Per quanto riguarda lementre il dato più basso si registra a Trieste (8,2% del totale). Infine, a Trento le richieste di surroga del mutuo – operazione che consente di trasferire a costo zero il finanziamento da una banca a un’altra - si attestano al 30,3% del mix, dato record tra le città considerate, mentre a Genova, dove si registra il dato più basso, la quota si ferma al 14,0% del totale.Per quanto riguarda il profilo del richiedente tipo nelle città oggetto dello studio,, ovvero quasi 2 anni e mezzo inferiore rispetto alla media nazionale di 40 anni. Altre città che fanno registrare un valore inferiore alla media italiana sono Verona (38 anni e 7 mesi), Milano (39 anni e 4 mesi), Bologna (39 anni e 5 mesi) e Trento (39 anni e 11 mesi), mentre richiedenti di mutuo con l’età più alta si trovano a Cagliari, città dove si raggiungono i 42 anni e 5 mesi in media. Tra le città sopra la media nazionale da questo punto di vista ci sono Reggio Calabria (42 anni e 3 mesi), Napoli (41 anni e 1 mese) e Roma (41 anni in media). Guardando alla durata media dei finanziamenti,con il valore che in entrambi i casi tocca i 25 anni e 4 mesi, mentre tra le città considerate quella dove i richiedenti di mutuo preferiscono durate inferiori è Reggio Calabria, con 22 anni e 11 mesi in media.Analizzando i dati riguardo a importo medio richiesto e valore medio degli immobili, nel periodo luglio-settembre del 2025 Milano spicca come la città dove si osservano i dati più alti. Nel capoluogo lombardo, infatti,Per quanto riguarda il valore degli immobili,, con Trento (276.623 euro) e Roma (260.404 euro) che seguono a distanza in questa classifica. Tra le città oggetto dello studio, quelle dove l’importo richiesto risulta più basso sono Reggio Calabria, dove la media è pari a 109.588 euro, Genova (119.873 euro), Palermo (126.307 euro) e Torino, dove si superano di poco i 130.000 euro. Anche guardando al valore degli immobili, Reggio Calabria si conferma come la città meno cara con una media di 168.045 euro, seguita da Genova (182.389 euro) e Palermo (182.873 euro).Infine, per quanto riguarda il– ovvero il rapporto tra la somma richiesta alla banca dal mutuatario e il valore dell’immobile oggetto del finanziamento – nel. Questo valore tende ad aumentare nelle zone dove il prezzo dell’immobile è più contenuto dal momento che - a parità di importo richiesto - un prezzo dell’immobile minore determina un aumento del rapporto tra il valore dello stesso e la somma concessa dalla banca. Un altro fattore che contribuisce al valore del LTV è: quelli più giovani hanno mediamente a disposizione un capitale iniziale minore rispetto a chi ha già anni di lavoro (e di risparmi) alle spalle. Nel primo caso la somma richiesta alla banca sarà maggiore, con un aumento dunque del rapporto importo richiesto-valore dell’immobile, mentre nel secondo caso, a parità di valore dell’immobile, versando un anticipo maggiore la somma chiesta alla banca sarà più bassa.