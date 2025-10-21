Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

New York: accelera Gartner

Grande giornata per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,61%.
