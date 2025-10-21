Milano 13:20
42.791 +0,94%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:20
9.432 +0,31%
Francoforte 13:20
24.307 +0,20%

Pesante sul mercato di Piazza Affari Avio

A picco l'azienda aerospaziale italiana, che presenta un pessimo -4,27%.
