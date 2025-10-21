Piazza Affari: prevalgono le vendite su Avio

azienda aerospaziale italiana

FTSE Italia Mid Cap

Avio

indice delle società a media capitalizzazione

Avio

(Teleborsa) - Ribasso per l', che tratta in perdita del 4,27% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 41,67 Euro con tetto rappresentato dall'area 44,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 40,73.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)