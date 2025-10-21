Milano 13:22
42.799 +0,96%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:22
9.433 +0,31%
Francoforte 13:22
24.306 +0,20%

Piazza Affari: prevalgono le vendite su Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, che tratta in perdita del 4,27% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Avio rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Avio suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 41,67 Euro con tetto rappresentato dall'area 44,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 40,73.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
