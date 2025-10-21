Piazza Affari: prevalgono le vendite su Avio

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda aerospaziale italiana
, che tratta in perdita del 4,27% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Avio
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Avio
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 41,67 Euro con tetto rappresentato dall'area 44,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 40,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)