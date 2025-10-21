Milano 17:35
Recordati, operatività sul buyback

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Recordati, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 30 aprile, ha reso noto di aver acquistato, dal 13 al 17 ottobre 2025, complessivamente 56.725 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 51,4530 euro.

Al 17 ottobre, la Società deteneva 4.597.656 azioni proprie pari al 2,199% del capitale sociale.

A Piazza Affari, discesa moderata per il Gruppo farmaceutico, che chiude la giornata del 21 ottobre con una variazione percentuale negativa dell'1,06% rispetto alla seduta precedente.



