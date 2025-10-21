Recordati, operatività sul buyback

(Teleborsa) - Recordati
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 30 aprile, ha reso noto di aver acquistato
, dal 13 al 17 ottobre 2025, complessivamente 56.725 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 51,4530 euro.
Al 17 ottobre, la Società deteneva 4.597.656 azioni proprie pari al 2,199% del capitale sociale.
A Piazza Affari, discesa moderata per il Gruppo farmaceutico
, che chiude la giornata del 21 ottobre con una variazione percentuale negativa dell'1,06% rispetto alla seduta precedente.