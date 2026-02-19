Recordati, Equita alza target price con obiettivi 2027 raggiungibili nell'attuale perimetro/forex

Equita

Recordati

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+3%) ilsu, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, confermando la" sul titolo dopo che ieri in call il CEO Koremans ha dichiarato che gliannunciati lo scorso anno in occasione dell'aggiornamento del business plan (fatturato 3,0-3,2 miliardi di euro, EBITDA 1,14-1,22 miliardi di euro e adj. net profit 770-820 milioni di euro che, come d'abitudine possono includere anche acquisizioni), sono(senza ulteriori M&A), principalmente grazie alle prospettive di crescita dell'Isturisa (il cui fatturato stimiamo possa crescere di circa 100mn p.a.) con margini superiori alla media.Il broker hache scontano 40-50 milioni di euro di investimenti per potenziare le vendite di Isturisa dopo aver ottenuto l'estensione delle indicazioni dal FDA (per espandere la rete di vendita in US e supportare la formazione medica nella diagnosi dei non-overt).Ha(sales +3% a 3 miliardi di euro, adj. EBITDA +7% a 1,14 miliardi di euro e adj. net profit +6% a 775 milioni di euro) per quanto emerso in call, con un effetto trascinamento small single digit negli anni successivi. Per una parte del consensus c'è forse un rialzo small single digit. In base alle nuove stime nel biennio 2026-27 la crescita media dell'adj. EPS è +9% senza considerare ulteriori acquisizioni.