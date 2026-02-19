Milano 13:37
Recordati, Equita alza target price con obiettivi 2027 raggiungibili nell'attuale perimetro/forex
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 69 euro per azione (+3%) il target price su Recordati, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo dopo che ieri in call il CEO Koremans ha dichiarato che gli obiettivi FY27 annunciati lo scorso anno in occasione dell'aggiornamento del business plan (fatturato 3,0-3,2 miliardi di euro, EBITDA 1,14-1,22 miliardi di euro e adj. net profit 770-820 milioni di euro che, come d'abitudine possono includere anche acquisizioni), sono raggiungibili nell'attuale contesto di forex e a pari perimetro (senza ulteriori M&A), principalmente grazie alle prospettive di crescita dell'Isturisa (il cui fatturato stimiamo possa crescere di circa 100mn p.a.) con margini superiori alla media.

Il broker ha confermato le stime FY26 che scontano 40-50 milioni di euro di investimenti per potenziare le vendite di Isturisa dopo aver ottenuto l'estensione delle indicazioni dal FDA (per espandere la rete di vendita in US e supportare la formazione medica nella diagnosi dei non-overt).

Ha alzato invece intorno all'estremo inferiore degli intervalli di guidance le stime 2027 (sales +3% a 3 miliardi di euro, adj. EBITDA +7% a 1,14 miliardi di euro e adj. net profit +6% a 775 milioni di euro) per quanto emerso in call, con un effetto trascinamento small single digit negli anni successivi. Per una parte del consensus c'è forse un rialzo small single digit. In base alle nuove stime nel biennio 2026-27 la crescita media dell'adj. EPS è +9% senza considerare ulteriori acquisizioni.
