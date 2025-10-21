Reway Group, Integrae SIM alza target price a 12,85 euro e conferma Buy

Reway Group

(Teleborsa) -ha alzato a(da 8,80 euro) il prezzo obiettivo su, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, confermando il giudizio sul titolo a "" visto l'upside potenziale del 10,8%.Gli analisti hanno messo in evidenza che nel primo semestre 2025 Reway Group ha registrato risultati in decisa crescita, confermando il proprio posizionamento di leader nel risanamento infrastrutturale. Il valore della produzione è salito a, in aumento del +16% rispetto al primo semestre 2024, trainato dalla progressiva esecuzione delle commesse acquisite l’anno precedente. L’EBITDA si è attestato a 26,24 milioni (+29,5%), con unadel 19,5%, mentre l’EBIT ha raggiunto 21,01 milioni (+36,3%) e l’utile netto consolidato è cresciuto del +45,9%, a 12,37 milioni.Lamostra un indebitamento di 65,82 milioni, in lieve miglioramento rispetto a fine 2024, grazie alla robusta generazione di cassa operativa. Il portafoglio ordini si conferma solido, pari a 1,16 miliardi, sostenuto da nuove aggiudicazioni per 245 milioni.Sulla base di tali risultati, Integrae SIM ha rivisto al rialzo le: per il FY25E prevede un valore della produzione di 259 milioni e un EBITDA di 52,4 milioni (margine 20,5%), con ulteriori miglioramenti fino al FY27E (produzione 303 milioni, EBITDA 69 milioni, margine 23%). La posizione finanziaria netta è attesa in forte miglioramento a 20,07 milioni di debito nel 2027.La valutazione del titolo, basata su DCF e multipli di mercato, restituisce undi