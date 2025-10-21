Solid World, Integrae SIM abbassa target price a 1,55 euro e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a(da 3 euro) il prezzo obiettivo su Solid World Group, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, confermando il giudizio sul titolo a "" visto l'upside potenziale del 78,9%.Gli analisti hanno sottolineato che nel primo semestre 2025 Solid World Group ha attraversato una fase di, segnata dalla tenuta dei ricavi e da una temporanea, legata alla transizione del modello di business e agli investimenti nei settori biomedicale e difesa. Ilsi è attestato a 31,69 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 36,94 milioni del primo semestre 2024, che includevano però una posta non ricorrente di 5,3 milioni relativa al progetto Electrospider. Al netto di tale effetto, i ricavi risultano sostanzialmente stabili.L’è sceso a(marginalità 1,6%) rispetto ai 6,40 milioni (15,6%) dell’anno precedente, mentre l’utile netto si è trasformato in una perdita di 1,87 milioni, contro un utile di 2,60 milioni nel 2024. La posizione finanziaria netta evidenzia un indebitamento di 16,64 milioni, in aumento rispetto ai 14,59 milioni di fine 2024, riflettendo il peso degli investimenti industriali e della crescita del capitale circolante.Secondo Integrae SIM, le prospettive restano comunque positive: per ilsi prevede una ripresa dei margini con un valore della produzione a €63,5 milioni e EBITDA di €2 milioni. Entro il FY27E, il fatturato dovrebbe raggiungere 78,9 milioni (CAGR 6%) con EBITDA di 5,15 milioni e una marginalità del 6,8%.La valutazione DCF assegna a Solid World Group undi