Stellantis, a settembre crescita a doppia cifra vendita vetture in Europa

Finanza
(Teleborsa) - Le vendite di auto di Stellantis sono cresciute dell'11,5%, in Europa, nel mese di settembre rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mentre la quota di mercato è salita dello 0,1%.

Nel solo terzo trimestre, le vendite di vetture passeggeri sono aumentate del 4,4% annuo, raggiungendo il totale di 422.000 unità.

"Sono veramente soddisfatto di sottolineare il trend molto positivo della nostra raccolta ordini, soprattutto nel segmento delle vetture per privati, che è cresciuto del 22% rispetto a un anno fa", commenta Luca Napolitano, commercial operations officer per Stellantis.


