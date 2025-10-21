Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

Vola a Piazza Affari l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Vola a Piazza Affari l'indice dei servizi di consumo italiano
In forte aumento il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che con il suo +1,64% avanza a quota 26.868,95 punti.
Condividi
```