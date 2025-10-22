Aberdeen, AUMA in aumento a 542,4 miliardi di sterline nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Aberdeen
, società di investimento britannica, ha chiudo il terzo trimestre
del 2025 con assets under management and administration (AUMA
) di 542,4 miliardi di sterline, in aumento del 6% da inizio anno (31 dicembre 2024: 511,4 miliardi di sterline).
La società segnala il continuo il forte slancio di Interactive Investor
, con un totale clienti in aumento del 14% su base annua a 492.000, volumi di trading giornalieri più elevati e flussi netti nel terzo trimestre di 1,9 miliardi di sterline, in aumento del 58% su base annua; deflussi netti Adviser
pari a 0,5 miliardi di sterline, in miglioramento del 50% (terzo trimestre 2024: 1,0 miliardi di sterline), supportato da un servizio migliorato e da un repricing più rigoroso; Investments
AUM di 382,3 miliardi di sterline, in aumento del 3% da inizio anno, trainato dai movimenti positivi del mercato, con deflussi netti pari a 1,8 miliardi di sterline, in calo del 49% rispetto al terzo trimestre dell'anno scorso, con un miglioramento trainato da reddito fisso, strumenti alternativi e azioni.
"Nell'ultimo trimestre abbiamo compiuto buoni progressi rispetto al piano definito a marzo
- ha commentato il CEO Jason Windsor
- I flussi netti e altri indicatori operativi chiave sono migliorati su base annua, con un aumento dell'AUMA del Gruppo che ha beneficiato di mercati positivi".
"Guardando al futuro, siamo fiduciosi nelle nostre prospettive
"Guardando al futuro, siamo fiduciosi nelle nostre prospettive come Gruppo Wealth & Investments, con il potenziale di crescita in tutte e tre le nostre attività riflesso nei nostri obiettivi per il 2026", ha aggiunto.