Aberdeen, AUMA in aumento a 542,4 miliardi di sterline nel terzo trimestre

Aberdeen

(Teleborsa) -, società di investimento britannica, ha chiudo ildel 2025 con assets under management and administration () di 542,4 miliardi di sterline, in aumento del 6% da inizio anno (31 dicembre 2024: 511,4 miliardi di sterline).La società segnala il continuo il forte slancio di, con un totale clienti in aumento del 14% su base annua a 492.000, volumi di trading giornalieri più elevati e flussi netti nel terzo trimestre di 1,9 miliardi di sterline, in aumento del 58% su base annua; deflussi nettipari a 0,5 miliardi di sterline, in miglioramento del 50% (terzo trimestre 2024: 1,0 miliardi di sterline), supportato da un servizio migliorato e da un repricing più rigoroso;AUM di 382,3 miliardi di sterline, in aumento del 3% da inizio anno, trainato dai movimenti positivi del mercato, con deflussi netti pari a 1,8 miliardi di sterline, in calo del 49% rispetto al terzo trimestre dell'anno scorso, con un miglioramento trainato da reddito fisso, strumenti alternativi e azioni."Nell'ultimo trimestre abbiamo compiuto- ha commentato il- I flussi netti e altri indicatori operativi chiave sono migliorati su base annua, con un aumento dell'AUMA del Gruppo che ha beneficiato di mercati positivi"."Guardando al futuro, siamocome Gruppo Wealth & Investments, con il potenziale di crescita in tutte e tre le nostre attività riflesso nei nostri obiettivi per il 2026", ha aggiunto.