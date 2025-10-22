Milano 11:58
42.429 -0,51%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:58
9.500 +0,77%
Francoforte 11:58
24.280 -0,20%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 21/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Rialzo marcato per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione in utile dello 0,81% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 152,372, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 150,938. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 153,806.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
