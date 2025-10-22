Analisi Tecnica: USD/YEN del 21/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Rialzo marcato per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione in utile dello 0,81% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 152,372, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 150,938. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 153,806.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)