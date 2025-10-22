Milano 11:58
42.429 -0,51%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:58
9.500 +0,77%
Francoforte 11:58
24.280 -0,20%

Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,27%)

Il FTSE MIB prende il via a 42.764,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,27%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,27%, a quota 42.764,29 in apertura.
Condividi
```