Milano 21-ott
0 0,00%
Nasdaq 21-ott
25.127 -0,06%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 21-ott
9.427 +0,25%
Francoforte 21-ott
24.330 0,00%

Borsa: Grande giornata per Shanghai (+1,99%)

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.916,33 punti

Borsa: Grande giornata per Shanghai (+1,99%)
Protagonista l'indice della Borsa cinese, in forte rialzo dell'1,99%, a quota 3.916,33 in apertura.
