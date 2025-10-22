Milano 11:59
42.428 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:59
9.500 +0,78%
Francoforte 11:59
24.277 -0,22%

Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (+0,04% alle 08:20)

Il Nikkei 225 si muove sulla parità a 49.337,82 punti

Tokyo mostra un +0,04% alle 08:20 e continua gli scambi a 49.337,82 punti.
