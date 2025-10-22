Milano 13:55
Cetif, Nurzia (Intesa Sanpaolo Assicurazioni): sfide demografiche prioritarie per compagnie
(Teleborsa) - "L’evoluzione demografica è uno dei temi più importanti per il nostro Paese ed apre sfide e opportunità per le Compagnie di Assicurazione, chiamate non solo a rispondere alle nuove esigenze di lungo periodo della clientela, ma anche ad ampliare la consapevolezza delle persone sui rischi crescenti".

E' quanto sottolineato da Annalisa Nurzia, Responsabile Area di Coordinamento Ramo Vita di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, intervenuta in occasione del workshop Cetif dal titolo "Il futuro delle polizze vita: regolamentazione ed evoluzioni della bancassurance", in corso a Milano.

"L’offerta assicurativa - ha proseguito - si sposta dalla ricerca di rendimento a breve termine verso una pianificazione integrata, che include protezione, investimento e resilienza patrimoniale per affrontare con serenità i decenni futuri".

"All’interno delle polizze vita - ha ricordato Nurzia - si rafforza la componente Long Terme Care, anche abbinata a nuovi servizi come assistenza domiciliare e infermieristica, telemedicina, consulenza legale: sappiamo infatti che perdere la capacità di svolgere azioni quotidiane è un timore sempre più diffuso in Italia, dove si stimano 5 milioni di non autosufficienti nel 2030 e dove soltanto il 10,8% della spesa sanitaria viene destinata a questo tipo di coperture, contro una media europea del 15,4%".

"Inoltre, a fronte di un gap pensionistico che continuerà a crescere nei prossimi anni, - ha sottolineato la responsabile dell'area assicurativa di Intesa Sanpaolo - diventa urgente compiere scelte volte a integrare il reddito da pensione fin da giovani, in modo da ottimizzare l’investimento e sfruttando il fattore tempo: purtroppo però, ad oggi, la maggior parte dei giovani tra i 20 e i 35 anni non conoscono gli strumenti disponibili e gli iscritti totali alla previdenza complementare rappresentano circa il 38% dei lavoratori".
