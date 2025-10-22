Cetif, Nurzia (Intesa Sanpaolo Assicurazioni): sfide demografiche prioritarie per compagnie

(Teleborsa) - "L’evoluzione demografica è uno dei temi più importanti
per il nostro Paese ed apre sfide e opportunità per le Compagnie di Assicurazione, chiamate non solo a rispondere alle nuove esigenze
di lungo periodo della clientela, ma anche ad ampliare la consapevolezza delle persone sui rischi crescenti"
.
E' quanto sottolineato da Annalisa Nurzia
, Responsabile Area di Coordinamento Ramo Vita di Intesa Sanpaolo Assicurazioni
, intervenuta in occasione del workshop Cetif dal titolo "Il futuro delle polizze vita: regolamentazione ed evoluzioni della bancassurance", in corso a Milano.
"L’offerta assicurativa - ha proseguito - si sposta dalla ricerca di rendimento a breve termine verso una pianificazione integrata
, che include protezione, investimento e resilienza patrimoniale
per affrontare con serenità i decenni futuri".
"All’interno delle polizze vita
- ha ricordato Nurzia - si rafforza la componente Long Terme Care
, anche abbinata a nuovi servizi
come assistenza domiciliare e infermieristica, telemedicina, consulenza legale: sappiamo infatti che perdere la capacità di svolgere azioni quotidiane è un timore sempre più diffuso in Italia, dove si stimano 5 milioni di non autosufficienti nel 2030
e dove soltanto il 10,8% della spesa sanitaria viene destinata a questo tipo di coperture, contro una media europea del 15,4%".
"Inoltre, a fronte di un gap pensionistico
che continuerà a crescere nei prossimi anni, - ha sottolineato la responsabile dell'area assicurativa di Intesa Sanpaolo - diventa urgente compiere scelte volte a integrare il reddito da pensione fin da giovani
, in modo da ottimizzare l’investimento e sfruttando il fattore tempo: purtroppo però, ad oggi, la maggior parte dei giovani tra i 20 e i 35 anni non conoscono gli strumenti disponibili e gli iscritti totali alla previdenza complementare
rappresentano circa il 38% dei lavoratori
".