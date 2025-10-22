Deodato.Gallery, Integrae SIM taglia target price e conferma Buy

Deodato.Gallery

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato aper azione (da 0,60 euro) ilsu, gruppo attivo nel mercato dell'arte contemporanea e quotato su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 25%.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale, gli analistisia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavipari a 8,20 milioni di euro e un EBITDA pari a 0,55 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 6,2%.Per gli, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 10,5 milioni di euro (CAGR 24-27: 5,8%) nel FY27, con EBITDA pari a 1,05 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 9,4%), in crescita rispetto a 0,61 milioni di euro del FY24 (corrispondente ad un EBITDA margin del 6,4%). A livello patrimoniale, stimano per il FY27 una NFP a debito pari a 0,03 milioni di euro.