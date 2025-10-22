Milano 15:04
Deodato.Gallery, Integrae SIM taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a 0,40 euro per azione (da 0,60 euro) il prezzo obiettivo su Deodato.Gallery, gruppo attivo nel mercato dell'arte contemporanea e quotato su Euronext Growth Milan, confermando il giudizio sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 25%.

Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale, gli analisti modificano le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavi FY25 pari a 8,20 milioni di euro e un EBITDA pari a 0,55 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 6,2%.

Per gli anni successivi, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 10,5 milioni di euro (CAGR 24-27: 5,8%) nel FY27, con EBITDA pari a 1,05 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 9,4%), in crescita rispetto a 0,61 milioni di euro del FY24 (corrispondente ad un EBITDA margin del 6,4%). A livello patrimoniale, stimano per il FY27 una NFP a debito pari a 0,03 milioni di euro.
