Finanza.tech, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy

Finanza.tech

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato aper azione (da 1,20 euro) ilsu, società fintech quotata su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 239%.Nel primo semestre 2025 i ricavi si attestano a 2,53 milioni di euro, in calo rispetto ai 5,51 milioni di euro dell'1H24, riflettendo la prevista. Tale dinamica si inserisce in un processo di trasformazione del modello di business, sempre più orientato verso soluzioni tecnologiche scalabili e ad alto valore aggiunto. Il lancio della piattaforma proprietaria Finanza.tech e dei servizi AI-Human Based, come IllimiTED CFO, segna un punto di svolta strategico, con l'obiettivo di generare ricavi ricorrenti e margini più elevati. L'EBITDA si attesta a -0,78 milioni di euro, con un EBITDA margin pari al -30,9%. L'EBIT si attesta a -1,99 milioni di euro, mentre l'Utile Netto è pari a -1,69 milioni di euro. La NFP si attesta a 1,81 milioni di euro di debito, riflettendo gli investimenti effettuati nella piattaforma e in capitale umano.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per il 1H25, gli analisti hannosia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano il valore dei ricavi nelpari a 3,80 milioni di euro e un EBITDA pari a - 0,05 milioni di euro. La revisione al ribasso dei ricavi per il FY25 riflette un naturale riequilibrio dovuto all'inflessione strutturale del comparto del credito, riconducibile a dinamiche esogene imputabili al contesto legislativo, che aveva sostenuto la crescita negli anni precedenti.Per gli, si aspettano che il valore dei ricavi possa aumentare fino a 6,30 milioni di euro (CAGR 25-27: 28,8%) nel FY27, con EBITDA pari a 2,70 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 42,9%), in crescita rispetto ai 2,14 milioni di euro del FY24 (corrispondente ad un EBITDA margin del 29,7%).