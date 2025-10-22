Finanza.tech, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a 0,95 euro
per azione (da 1,20 euro) il prezzo obiettivo
su Finanza.tech
, società fintech quotata su Euronext Growth Milan, confermando il giudizio
sul titolo a "Buy
" visto l'upside potenziale del 239%.
Nel primo semestre 2025 i ricavi si attestano a 2,53 milioni di euro, in calo rispetto ai 5,51 milioni di euro dell'1H24, riflettendo la prevista contrazione del comparto dei crediti fiscali
. Tale dinamica si inserisce in un processo di trasformazione del modello di business, sempre più orientato verso soluzioni tecnologiche scalabili e ad alto valore aggiunto. Il lancio della piattaforma proprietaria Finanza.tech e dei servizi AI-Human Based, come IllimiTED CFO, segna un punto di svolta strategico, con l'obiettivo di generare ricavi ricorrenti e margini più elevati. L'EBITDA si attesta a -0,78 milioni di euro, con un EBITDA margin pari al -30,9%. L'EBIT si attesta a -1,99 milioni di euro, mentre l'Utile Netto è pari a -1,69 milioni di euro. La NFP si attesta a 1,81 milioni di euro di debito, riflettendo gli investimenti effettuati nella piattaforma e in capitale umano.
Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per il 1H25, gli analisti hanno modificato le stime
sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano il valore dei ricavi nel FY25
pari a 3,80 milioni di euro e un EBITDA pari a - 0,05 milioni di euro. La revisione al ribasso dei ricavi per il FY25 riflette un naturale riequilibrio dovuto all'inflessione strutturale del comparto del credito, riconducibile a dinamiche esogene imputabili al contesto legislativo, che aveva sostenuto la crescita negli anni precedenti.
Per gli anni successivi
, si aspettano che il valore dei ricavi possa aumentare fino a 6,30 milioni di euro (CAGR 25-27: 28,8%) nel FY27, con EBITDA pari a 2,70 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 42,9%), in crescita rispetto ai 2,14 milioni di euro del FY24 (corrispondente ad un EBITDA margin del 29,7%).