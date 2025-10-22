Giappone, bilancia commerciale in deficit a settembre per 235 miliardi di yen

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone
chiude in deficit nel mese di settembre
2025. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 234,6 miliardi di yen.
Il dato si confronta con il disavanzo di 242,8 miliardi ad agosto 2025 e con il disavanzo di 306,1 miliardi di yen di settembre 2024.
Le attese degli analisti
indicavano un avanzo di 22 miliardi.
In termini di volumi, l'export
segnala un aumento annuale del 4,2%, mentre le importazioni
hanno registrato una salita del 3,3%.