Giappone, bilancia commerciale in deficit a settembre per 235 miliardi di yen

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in deficit nel mese di settembre 2025. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 234,6 miliardi di yen.

Il dato si confronta con il disavanzo di 242,8 miliardi ad agosto 2025 e con il disavanzo di 306,1 miliardi di yen di settembre 2024.

Le attese degli analisti indicavano un avanzo di 22 miliardi.

In termini di volumi, l'export segnala un aumento annuale del 4,2%, mentre le importazioni hanno registrato una salita del 3,3%.
